Городской Форум. Медиа. Прямая трансляция

  • 23 декабря 2018, 15:14
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Городской форум — это ежегодное мероприятие, посвященное региональному развитию, участию сообществ и медиа в данном процессе. Это повод обсудить и осмыслить, кто и как создает Гомель.




gomel.today
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Места: Гомель (24360)

Метки: Гражданское общество (2047), Главное (6632)

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