После Кракова и Мариуполя: новый католический священник начал служить в Гомеле

Рождественские святые Мессы он проведет в часовне в Советском районе

В гомельском римско-католическом приходе Успения Пресвятой Девы Марии отныне есть священник. Напомним, храм пока строится, но уже возведена временная часовня, где регулярно будет проводится святая Месса. Рождественские службы там пройдут 24 декабря в 21.00 (Пастерка) и 25 декабря в 11.00 и 18.00.

Отец Леонард Адушкевич родом с городского поселка Острино в Гродненской области, он гражданин Беларуси. Это первый священник-монах, который будет служить в Гомеле. Отец Леонард принадлежит к ордену святого Павла — первого отшельника (паулинов).

Священнику 42 года, пресвитером он стал 12 лет назад. Учился в семинарии отцов паулинов в Кракове, затем служил в Польше, а последние годы был настоятелем прихода Ченстоховской Матери Божией в украинском Мариуполе. С 24 декабря — настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Гомеле.