Как в Гомеле будут работать объекты торговли в новогодние праздники

На время празднования Рождества и Нового года объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания Гомеля откорректируют режим работы. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.

Субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания Гомеля рекомендовано увеличить режим работы торговых объектов, объектов общественного питания и по оказанию услуг за счёт упразднения перерывов, выходных дней, продления часов работы.

Так, с 20 декабря 2018 года по 7 января 2019 года торговые объекты продляют свою работу. А объекты общественного питания, обслуживающие новогодние вечера, 31 декабря 2018-го будут работать до 06.00 1 января 2019-го, кроме объектов общепита, которые расположены в жилых домах.

1 января следующего года режим работы торговых продовольственных объектов рекомендовано установить с 10.00 до 18.00. Это правило не касается объектов с круглосуточным режимом работы. Кроме того, с 15 декабря 2018-го по 15 января 2019-го запрещено закрытие торговых объектов, объектов общественного питания и оказания услуг на ремонт, переучёт и другие подобные мероприятия.