Без посторонней помощи. Жители Гомеля сами залили ледовый каток — видеорепортаж «Сильных Новостей»

  • 23 декабря 2018, 08:59
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И дети под присмотром, и соседи друг друга узнали получше. В 59-ом микрорайоне Гомеля появилась самодельная ледовая площадка. Пожалуй, теперь это самое посещаемое место в округе. Рассказываем подробности в сюжете.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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