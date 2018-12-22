Изменение в программе Городского форума 2.0: в Гомеле выступит участник IT-сообщества «Фаланстер»

23 декабря состоится большой форум, посвященный региональному развитию, участию общественности и медиа в данном процессе. Гомельчан ждут 3 панельные дискуссии, 9 спикеров и праздничная атмосфера. Среди выступающих руководители ООО «ВелоГомель», портала «Сильные новости», сети кофеен Coffee&Toast, а также гости из Бреста и Минска — представители культурных, экологических организаций и другие. Программа доступна по ссылке.

Организаторы сообщают, что по объективным причинам заявленный ранее Петр Цалко, председателя ГМКОО «Талака», не сможет выступить. Вместо него в дискуссии «Пространства и сообщества» примет участие Михаил Волчек, участник IT-сообщества «Фаланстер», координатор проекта «Doika» (г.Минск).

«Фаланстер — команда социальных гиков, развивающая IT-волонтерство для более активного использования открытых и свободных технологий гражданами и общественными организациями. Фаланстер стремится расширять применение технологий в сферах управления знаниями, кодом, контентом, а также принятии решений», — отмечают организаторы. «Сейчас наиболее динамичный направление — это Doika, модуль для сайтов общественных организаций, который позволяет принимать пожертвования без комиссий. Программа бесплатная и с открытым кодом».

На Городском форуме Михаил Волчек расскажет, как работает Фаланстер, какие проекты реализует и почему IT-шники помогают общественным инициативам .

Организаторы приглашают всех заинтересованных 23 декабря в 14.40 в арт-пространство «Ковчег». Вход бесплатный, приоритет получают зарегистрированные гости.

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