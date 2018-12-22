«Audi от удара отбросило на пешехода». В Гомеле водитель врезался в припаркованные машины, пострадал пешеход

  • 22 декабря 2018, 14:05
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В пятницу утром на Свиридова 32-летний водитель Audi не справился с управлением. Избежать аварии не удалось.

Как сообщили в УВД, Audi отбросило на впереди стоящий Jaguar XF и пешехода.

32-мужчина получил травмы. Он в больнице.




gomel.today
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Места: Гомель (24355)

Метки: Авто (6161), Происшествия (13577)

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