В Гомеле за прошедшие сутки 41 человек получил травмы из-за гололеда

  • 22 декабря 2018, 12:01
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В травмпункт Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи 21 декабря с гололедными травмами поступил 41 человек. Около половины пострадавших обратились с переломами.

Как сообщил заместитель главного врача по организационно-методической и идеологической работе Дмитрий Запольский, одному гражданину потребовалась госпитализация.




Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Метки: Происшествия (13577), Здоровье (724)

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