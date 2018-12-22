«Смешать, но не взбалтывать». В Гомеле выбрали лучшего бармена Беларуси — видеорепортаж «СН»

  • 22 декабря 2018, 12:09
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На днях в Гомеле выбирали лучшего представителя бартендеринга по версии «Shaker Hero». 12 человек приехали в наш город со всей Беларуси, чтобы выбрать лучшего.

Смотрите видео «Сильных новостей» и вы узнаете кому не страшно доверить шейкер, в какой бар идти за лучшими напитками, и всё-таки кто же он, тот самый идеальный бармен.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24355)

Метки: Общество (32678), Главное (6628), Видео (1053)

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