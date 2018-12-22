Глинтвейн, спектакли и активности у елки. Как приятно провести большие рождественские выходные в Гомеле?

Самый сказочный и долгожданный праздник уже стучится в двери каждого гомельчанина, напоминая о волшебстве и исполнении самых заветных желаний. До нового года осталось совсем немного, а уже завтра начнутся первые большие рождественские выходные. Ура!
«Сильные новости» подготовили для вас подборку интересных мест и активностей, которые подарят вам хорошее настроение и улыбки, помогут ощутить приход самого сказочного праздника в году и провести большие выходные по-настоящему ярко.
Отправиться всей семьей на выставку, спектакль или блокбастер в кино
Рождество считается самым теплым и семейным праздником, поэтому в это время особенно сильно хочется провести время с самыми любимыми и близкими людьми. Огромный выбор новогодних спектаклей и представлений для малышей и взрослых — отличный повод выбраться куда-нибудь всей семьей.
«Новый год наоборот», «Приключения бременских музыкантов», «Волшебный эликсир Деда Мороза», «Счастливый Ганс», «Про Волка и Лису, и происшествие в лесу» — в гомельских театрах можно выбрать спектакль или представление на любой вкус. Малышей и их родителей в эти выходные приглашает и государственный цирк. Подарить своему малышу новогодний праздник и знакомство с дедушкой Морозом очень приятно и даже немножко волнительно! Кстати, цена билета на спектакли — от пяти рублей.
Альтернатива спектаклям и представлениям — семейный просмотр мультфильмов. На рождественские праздники гомельчане смогут увидеть новую интерпретацию классического новогоднего сюжета с участием полюбившегося многим зрителям зеленого «злюки» Гринча. Он, как и всегда, пытается украсть Новый год, поскольку все вокруг шумят, украшают елку и мешают спать. Гринч совсем не хочет с этим мириться и берется решить проблему самостоятельно. Что из этого получится, смотрите в кинотеатрах города.
Не забудьте сходить на картину «Елки Последние»: этот фильм станет самым трогательным, добрым и волшебными из всех предыдущих частей, потому что любимым героям, к сожалению, предстоит попрощаться со зрителями. После просмотра этого фильма вам точно захочется нарядить елку и устроить теплый домашний вечер!
Что касается выставок, то мальчишки наверняка оценят карнавал роботов в ТЦ «Карусель», а девочкам придется по вкусу экспозиция кукол ручной работы в картинной галерее Ващенко. И обязательно сходите на выставку живых тропических бабочек в универмаг «Гомель»!
Покататься на коньках
Поход на каток — самое любимое времяпрепровождение для многих гомельчан, да и для многих коньки — «самый зимний» вид спорта. В Гомеле работает три катка: Ледовый Дворец, Универсальный ледовый каток на Речицком пр-те, 109 и каток на ул. Головацкого 2 (район гостиницы «Турист»). Режим работы — каждый день с 10:00 до 22:00. Удачного катания!
Погулять по рождественскому городу и выпить глинтвейна на площади
Хотите вырваться из рутины серых морозных будней и почувствовать себя словно в сказке? Тогда одевайтесь теплее и отправляйтесь гулять по городу! Приятно осознавать, что Гомель во время рождественских и новогодних праздников уже который год становится очень похож на популярные европейские столицы.
Начните прогулку с посещения главной городской красавицы: тем более, что в этом году она особенно красива! Убранство центральной елки состоит из ста двадцати гирлянд, состоящих из десятков тысяч пикселей. Крошечные светящиеся точки образуют прямо на елке единый световой экран, на который и проецируются яркие композиции — анимированные изображения и даже видеоролики. Таких зеленых красавиц, к слову, в Беларуси всего несколько! Дополняет картину праздника новогодняя иллюминация на площади Ленина.
Немного позже — с 25 декабря и по 7 января — начиная с 13:00 на площади Ленина будет работать резиденция Деда Мороза, где маленькие гомельчане и их родители смогут загадать желание и пообщаться с хозяином Нового года. Также здесь же для горожан и гостей Гомеля будут открыты праздничные площадки и торговые ряды с различными лакомствами, в том числе, возможно, и со вкуснейшим глинтвейном.
Не забудьте сделать парочку ярких селфи, гуляя по Советской, Победе и проспекту Ленина — там сейчас настоящая сказка и магия из ярких гирлянд.
Согреться горячим чаем и сфотографироваться со сказочными героями возле необычной арт-елки
Если вы не любите дальние зимние прогулки, встретить праздник необычно и ярко можно даже у себя во дворе — во всяком случае, некоторым гомельчанам такая возможность выпадет наверняка: если в их домах доступен фиксированный интернет от velcom! В их дворах появится передвижная концептуальная елка в стилистике компании. Это будет не просто привычная зеленая красавица, а современный арт-объект, собранный из светящихся металлоконструкций. Праздник для жителей Гомеля организовывает velcom — один из лидеров по количеству подключений домашнего интернета от этой компании в регионах Беларуси.
Начиная с 24 декабря и по 7 января (кроме 30,31 декабря и 1 января) передвижная елка отправится в путешествие по гомельским дворам. Возле необычной новогодней красавицы будет работать небольшое кафе с горячими напитками (чаем, которым можно будет угоститься бесплатно). Все гости смогут рассказать Дедушке Морозу стишок, спеть песенку, потанцевать и загадать самое заветное желание. Здесь же будут дарить новогоднее настроение сказочные герои и любимые персонажи из мультфильмов, а в занимательной викторине можно будет выиграть приятные призы. Чтобы отметить участие в акции в социальных сетях, используйте хэштег #велкомвсемдвором и находите новых друзей!
Первый адрес и первая елочка с активностями начинает работать 24 декабря во дворе на Амурской, 11, а 25 и 26 декабря тематическая зона откроется на Ефремова, 5 и на М. Богдановича, 20 соответственно. Праздник возле елки от velcom ждет всех соседей с 18:00 до 20:00. Об остальных адресах новогодних площадок сообщим чуть позже. Не мерзните!
Провести уютный домашний вечер с любимыми новогодними фильмами
Если вы предпочитаете целый день не высовывать нос из-под любимого одеяла и наслаждаться ароматным горячим какао, идеальный вариант для вас — просмотр атмосферных новогодних фильмов. Вспомните, как маленький Кевин защищает свой дом от грабителей или трогательный Женя Лукашин судьбоносно врывается в квартиру Надюши. Кроме уже известных рождественских и новогодних картин, предлагаем вам еще несколько фильмов для погружения в атмосферу праздника. Кстати, не забудьте запастись мандаринками и сладостями.
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«Один дома», 1990 г.
- «Подарок на рождество», 1996 г.
- «Рождественская история», 2007 г.
- «12 рождественских свиданий», 2011 г.
- «А что насчет тебя?», 2007 г.
- «Ангел Рождества», 2009 г.
- «Бесконечное Рождество», 2006 г.
- «Битва на гирляндах», 2010 г.
- Все части «Елок».
Отправиться за подарками для родных и близких и загадать желание Деду Морозу
Во время больших рождественских выходных самое время вместе с друзьями и родными отправиться в торговые центры и на праздничные базары за покупками к Новому году! Еще не выбрали сюрприз для своих любимых или же хотите передать свое письмо Деду Морозу? Спешите в ТРЦ «Секрет» за подарками! Там же можно встретить Дедушку Мороза со Снегурочкой, выполнить чью-то детскую мечту на елке желаний и выбрать самый долгожданный подарок для своих друзей! Купить небольшой сувенир для друзей можно и на торговых рядах на площади Ленина.
Кстати, в центре города можно купить зеленую красавицу и провести уютный вечер с семьей, украшая елочку и весь дом яркими гирляндами и шариками!
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