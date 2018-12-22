Глинтвейн, спектакли и активности у елки. Как приятно провести большие рождественские выходные в Гомеле?

Самый сказочный и долгожданный праздник уже стучится в двери каждого гомельчанина, напоминая о волшебстве и исполнении самых заветных желаний. До нового года осталось совсем немного, а уже завтра начнутся первые большие рождественские выходные. Ура!

«Сильные новости» подготовили для вас подборку интересных мест и активностей, которые подарят вам хорошее настроение и улыбки, помогут ощутить приход самого сказочного праздника в году и провести большие выходные по-настоящему ярко.

Отправиться всей семьей на выставку, спектакль или блокбастер в кино

Рождество считается самым теплым и семейным праздником, поэтому в это время особенно сильно хочется провести время с самыми любимыми и близкими людьми. Огромный выбор новогодних спектаклей и представлений для малышей и взрослых — отличный повод выбраться куда-нибудь всей семьей.

«Новый год наоборот», «Приключения бременских музыкантов», «Волшебный эликсир Деда Мороза», «Счастливый Ганс», «Про Волка и Лису, и происшествие в лесу» — в гомельских театрах можно выбрать спектакль или представление на любой вкус. Малышей и их родителей в эти выходные приглашает и государственный цирк. Подарить своему малышу новогодний праздник и знакомство с дедушкой Морозом очень приятно и даже немножко волнительно! Кстати, цена билета на спектакли — от пяти рублей.





Альтернатива спектаклям и представлениям — семейный просмотр мультфильмов. На рождественские праздники гомельчане смогут увидеть новую интерпретацию классического новогоднего сюжета с участием полюбившегося многим зрителям зеленого «злюки» Гринча. Он, как и всегда, пытается украсть Новый год, поскольку все вокруг шумят, украшают елку и мешают спать. Гринч совсем не хочет с этим мириться и берется решить проблему самостоятельно. Что из этого получится, смотрите в кинотеатрах города.

Не забудьте сходить на картину «Елки Последние»: этот фильм станет самым трогательным, добрым и волшебными из всех предыдущих частей, потому что любимым героям, к сожалению, предстоит попрощаться со зрителями. После просмотра этого фильма вам точно захочется нарядить елку и устроить теплый домашний вечер!





Что касается выставок, то мальчишки наверняка оценят карнавал роботов в ТЦ «Карусель», а девочкам придется по вкусу экспозиция кукол ручной работы в картинной галерее Ващенко. И обязательно сходите на выставку живых тропических бабочек в универмаг «Гомель»!

Покататься на коньках

Поход на каток — самое любимое времяпрепровождение для многих гомельчан, да и для многих коньки — «самый зимний» вид спорта. В Гомеле работает три катка: Ледовый Дворец, Универсальный ледовый каток на Речицком пр-те, 109 и каток на ул. Головацкого 2 (район гостиницы «Турист»). Режим работы — каждый день с 10:00 до 22:00. Удачного катания!





Погулять по рождественскому городу и выпить глинтвейна на площади

Хотите вырваться из рутины серых морозных будней и почувствовать себя словно в сказке? Тогда одевайтесь теплее и отправляйтесь гулять по городу! Приятно осознавать, что Гомель во время рождественских и новогодних праздников уже который год становится очень похож на популярные европейские столицы.

Начните прогулку с посещения главной городской красавицы: тем более, что в этом году она особенно красива! Убранство центральной елки состоит из ста двадцати гирлянд, состоящих из десятков тысяч пикселей. Крошечные светящиеся точки образуют прямо на елке единый световой экран, на который и проецируются яркие композиции — анимированные изображения и даже видеоролики. Таких зеленых красавиц, к слову, в Беларуси всего несколько! Дополняет картину праздника новогодняя иллюминация на площади Ленина.





Немного позже — с 25 декабря и по 7 января — начиная с 13:00 на площади Ленина будет работать резиденция Деда Мороза, где маленькие гомельчане и их родители смогут загадать желание и пообщаться с хозяином Нового года. Также здесь же для горожан и гостей Гомеля будут открыты праздничные площадки и торговые ряды с различными лакомствами, в том числе, возможно, и со вкуснейшим глинтвейном.





Не забудьте сделать парочку ярких селфи, гуляя по Советской, Победе и проспекту Ленина — там сейчас настоящая сказка и магия из ярких гирлянд.

Согреться горячим чаем и сфотографироваться со сказочными героями возле необычной арт-елки

Если вы не любите дальние зимние прогулки, встретить праздник необычно и ярко можно даже у себя во дворе — во всяком случае, некоторым гомельчанам такая возможность выпадет наверняка: если в их домах доступен фиксированный интернет от velcom! В их дворах появится передвижная концептуальная елка в стилистике компании. Это будет не просто привычная зеленая красавица, а современный арт-объект, собранный из светящихся металлоконструкций. Праздник для жителей Гомеля организовывает velcom — один из лидеров по количеству подключений домашнего интернета от этой компании в регионах Беларуси.





Начиная с 24 декабря и по 7 января (кроме 30,31 декабря и 1 января) передвижная елка отправится в путешествие по гомельским дворам. Возле необычной новогодней красавицы будет работать небольшое кафе с горячими напитками (чаем, которым можно будет угоститься бесплатно). Все гости смогут рассказать Дедушке Морозу стишок, спеть песенку, потанцевать и загадать самое заветное желание. Здесь же будут дарить новогоднее настроение сказочные герои и любимые персонажи из мультфильмов, а в занимательной викторине можно будет выиграть приятные призы. Чтобы отметить участие в акции в социальных сетях, используйте хэштег #велкомвсемдвором и находите новых друзей!

Первый адрес и первая елочка с активностями начинает работать 24 декабря во дворе на Амурской, 11, а 25 и 26 декабря тематическая зона откроется на Ефремова, 5 и на М. Богдановича, 20 соответственно. Праздник возле елки от velcom ждет всех соседей с 18:00 до 20:00. Об остальных адресах новогодних площадок сообщим чуть позже. Не мерзните!

Провести уютный домашний вечер с любимыми новогодними фильмами

Если вы предпочитаете целый день не высовывать нос из-под любимого одеяла и наслаждаться ароматным горячим какао, идеальный вариант для вас — просмотр атмосферных новогодних фильмов. Вспомните, как маленький Кевин защищает свой дом от грабителей или трогательный Женя Лукашин судьбоносно врывается в квартиру Надюши. Кроме уже известных рождественских и новогодних картин, предлагаем вам еще несколько фильмов для погружения в атмосферу праздника. Кстати, не забудьте запастись мандаринками и сладостями.





«Один дома», 1990 г.

«Подарок на рождество», 1996 г.

«Рождественская история», 2007 г.

«12 рождественских свиданий», 2011 г.

«А что насчет тебя?», 2007 г.

«Ангел Рождества», 2009 г.

«Бесконечное Рождество», 2006 г.

«Битва на гирляндах», 2010 г.

Все части «Елок».

Отправиться за подарками для родных и близких и загадать желание Деду Морозу

Во время больших рождественских выходных самое время вместе с друзьями и родными отправиться в торговые центры и на праздничные базары за покупками к Новому году! Еще не выбрали сюрприз для своих любимых или же хотите передать свое письмо Деду Морозу? Спешите в ТРЦ «Секрет» за подарками! Там же можно встретить Дедушку Мороза со Снегурочкой, выполнить чью-то детскую мечту на елке желаний и выбрать самый долгожданный подарок для своих друзей! Купить небольшой сувенир для друзей можно и на торговых рядах на площади Ленина.





Кстати, в центре города можно купить зеленую красавицу и провести уютный вечер с семьей, украшая елочку и весь дом яркими гирляндами и шариками!