Гомельская студия отказалась нанести на кружку изображение герба «Погоня»

  • 22 декабря 2018, 09:31
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Герб России и георгиевскую ленточку там наносят.

Частное предприятие «Студия эксклюзивных подарков „Фото на все“» не приняло заказ на печать герба «Погоня» на кружке у гомельчанки Надежды Дворецкой.

Жительница Гомеля хотела подарить такую кружку другу на Новый год, передает БелаПАН. 20 декабря жительница Гомеля пришла делать заказ в студию «Фото на все». «Я показала продавцу фото „Погони“ и спросила, можно ли нанести его на кружку. Она ответила, что студия „такого не делает“, потому что „частично запрещено“ хозяином торговой точки. Продавец пояснила, что она просто наемный работник и не будет рисковать. Я уточнила: а нанести на кружку георгиевскую ленточку и герб РФ можно? Она сказала, что можно», — отметила Дворецкая.

Продавцы торговой точки «Фото на все» отказались комментировать БелаПАН ситуацию, заявив, что они «просто наемные работники». По телефону женщина, которая представилась директором точки, сказала: «Я отказываюсь от любых комментариев. Заказчик может прийти, и мы покажем ей видеозапись, где ей все объяснили».

Герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Продукция с его изображением может свободно продаваться на территории страны.




naviny.by
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