Больше 100 Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по одной из самых длинных улиц Гомеля

  • 21 декабря 2018, 16:43
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Праздничное шествие главных новогодних персонажей прошло в Новобелицком районе. Больше ста Дедов Морозов, Снегурочек, Снежинок и других сказочных героев прошли по улице Ильича до кинотеатра «Мир», где всех ждало костюмированное представление и конкурсы.







































Наталья Ошека, gomel.today
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