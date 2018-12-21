Микроскоп и 3D-ручка. Оригинальные идеи новогодних подарков от гомельчан для тех, кто не знает, что подарить близким — видео

  • 21 декабря 2018, 14:05
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Осталось совсем немного времени до самого волшебного ежегодного праздника! Горожане спешат украсить новогодние елочки и написать письмо Деду Морозу. А еще купить подарки самым родным и близким.

Но вот незадача: многие гомельчане не знают, что же необычного и приятного подарить друг другу. Специально для этого «Сильные новости» отправились в ТРЦ «Секрет» и узнали, какие же сюрпризы они будут прятать под елочку.

Внутри видео очень интересные идеи новогодних подарков, вы точно найдете что-то для себя!




Евгения Крещук, Марина Дробышевская, На правах рекламы
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