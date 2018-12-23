В центре Гомеля открылось новое отделение «Альфа-Банка»

В самом сердце Гомеля на улице Советская 40а (остановка «Цирк», напротив фонтана) открылось еще одно отделение «Альфа-Банка».

Внутри банка находится касса, работают специалисты, есть банкомат 24/7 и возможность провести валютно-обменные операции. Здесь вы можете оформить депозиты на выгодных условиях, кредиты на любой срок с индивидуальными условиями и платежные карточки.

Открытие нового отделения совпало с выгодными акциями и предложениями:

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Индивидуальные условия по валютно-обменным операциям (в удобное для клиента время и по лучшему в городе курсу)





Также действует и бонусная карта интернет-магазина AliExpress, где возврат кэшбэка составляет до 5%. «Альфа-Банк» заботится о своих клиентах, поэтому в отделении есть wi-fi, чай и кофе и детский уголок. Доброжелательные профессиональные сотрудники ответят на все интересующие вопросы, а в специальной зоне ожидания вы сможете с пользой провести время и занять детей на игровой площадке.





Режим работы отделения на ул. Советской, 40а:

С 10.00 до 19.00 (понедельник-пятница),

С 10.00 до 16.00 (суббота)

Контактные телефоны:

32-50-64, 32-50-63, 198

В Гомеле также работают еще три отделения «Альфа-Банка»: пр. Ленина, 51 (рядом с железнодорожным вокзалом) и удалённые рабочие места на пр. Речицком, 5В (ТРЦ «Мандарин Плаза») и ул. Жарковского, 6а (напротив детской больницы).





ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) входит в «десятку» крупнейших белорусских банков и является универсальным банком, осуществляющим весь спектр банковских операций. Розничная сеть банка — это более тридцати отделений во всех регионах страны.

Будем рады видеть вас в наших отделениях!