Утром в Гомеле из-за гололедицы случилось 22 ДТП

  • 21 декабря 2018, 11:59
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На 8 утра 21 декабря на дорогах Гомеля зарегистрированы 22 аварии.

Сотрудники ГАИ области просят водителей и пешеходов быть внимательными. Как писали «Сильные новости», в ближайшие дни в Гомеле от 0°C до −5°C. Прогнозируется снег.




gomel.today
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Места: Гомель (24344)

Метки: Авто (6159), Происшествия (13571)

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