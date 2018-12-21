Утром в Гомеле из-за гололедицы случилось 22 ДТП

3 Стоит ли говорить детям, что Деда Мороза нет, и как отучить их просить у «Дедушки» смартфоны В самом разгаре подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Дети пишут письма Деду Морозу, а родители переживают, смогут ли они удовлетворить все эти пожелания и ...

103 Белорусские силовики запросили у Apple данные о 110 аккаунтах Белорусские правоохранительные органы в первой половине 2018 года обратились в Apple с запросом предоставить данные о 110 аккаунтах, но не получили нужную информацию...

174 «Дом троллей, он традиционный». Домрачева и Бьорндален рассказали о своем жилище в Норвегии Легендарные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален в эфире программы «Женщины и спорт» на телеканале «Беларусь 1» рассказали о своем доме в норвежском Бе...

171 Названы самые популярные мобильные игры и приложения в 2018 году Аналитическая компания App Annie подвела итоги 2018 года и назвала самые популярные мобильные приложения и игры. Рейтинг основан на мировой статистике загрузок из Apple App Store и...

221 В Беларуси изменили правила провоза в поездах домашних животных и велосипедов В Беларуси внесены изменения в правила провоза в поездах домашних животных и велосипедов. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торгов...