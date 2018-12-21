31 декабря поликлиники Гомеля принимают пациентов до 14.00. Предпраздничный график изменился

Ранее сообщалось, как будут работать врачи в период рождественских и новогодних праздников. В расписании произошли изменения, проинформировали в Гомельской центральной городской поликлинике.

В этот период амбулаторно-поликлинические учреждения Гомеля работают:

В субботу 22 и 29 декабря по графику рабочего дня, прием врачей с 8.00 до 20.00.

В понедельник 24 и 31 декабря по графику субботнего дня — с 8.00 до 14.00 с усиленным составом врачей-специалистов и обслуживанием вызовов на дому.

25 декабря и 1 января — выходной.

Принятые изменения рабочего графика основаны на рекомендациях Минздрава и главного управления здравоохранения облисполкома, пояснил заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлинике Сергей Аксенов. Как сообщалось, больничные организации в этот период будут работать по установленному графику дежурств на год.