Погода в Гомеле на рабочую субботу и выходные: от нуля до минус пяти. Прогнозируется снег

  • 21 декабря 2018, 09:30
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Прогноз погоды с субботы по вторник.

В субботу температура воздуха опустится до −3°С, но уже к ночи в Гомеле потеплеет до нуля, а снег сменится мокрым снегом. Синоптики ожидают южный ветер.

В воскресенье ожидается, что температура воздуха будет держаться около нуля, лишь к ночи опустится до −3°С. Прогнозируется небольшой снег. Направление ветра будет западным.

Нормально приморозит только к понедельнику — в этот день ожидается до −5°С и небольшой снег. Во вторник, на католическое Рождество, сохранится похожая погода.




gomel.today
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Места: Гомель (24344)

Метки: Погода (1948), Главное (6621)

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