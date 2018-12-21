Погода в Гомеле на рабочую субботу и выходные: от нуля до минус пяти. Прогнозируется снег

Прогноз погоды с субботы по вторник.

В субботу температура воздуха опустится до −3°С, но уже к ночи в Гомеле потеплеет до нуля, а снег сменится мокрым снегом. Синоптики ожидают южный ветер.

В воскресенье ожидается, что температура воздуха будет держаться около нуля, лишь к ночи опустится до −3°С. Прогнозируется небольшой снег. Направление ветра будет западным.

Нормально приморозит только к понедельнику — в этот день ожидается до −5°С и небольшой снег. Во вторник, на католическое Рождество, сохранится похожая погода.