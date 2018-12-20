Когда в гомельских школах и садах найдётся место для белорусскоязычных детей? — видеосюжет «СН»

  • 20 декабря 2018, 17:36
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За три года гомельчанам, выступающим за белорусскоязычные классы в школах и группы в детских садах, удалось добиться немалых успехов. Как и какую роль в этом играют СМИ, рассказываем в сюжете.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24341)

Метки: Гражданское общество (2044), Главное (6620), Видео (1052)

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