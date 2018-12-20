«Помогла» зятю. Стало известно, в чем обвиняют экс-председателя комитета экономики Гомельского облисполкома

В Гомеле завершено расследование дела в отношении Эльвиры Карницкой, которая более десяти лет занимала пост председателя комитета экономики Гомельского облисполкома.

По версии следствия, обвиняемая, являясь членом совета содействия привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

В 2013 году между облисполкомом и указанным юрлицом был заключен инвестиционный договор на организацию производства крашеных фасадов, однако к 2016 году инвестор так и не выполнил условия договора.

— При содействии обвиняемой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в страну оборудования, — рассказала Мария Кривоногова. — Несмотря на то, что производство не было налажено, под влиянием обвиняемой была незаконно осуществлена приемка в эксплуатацию производственного объекта, а также принято решение о признании обязательств, возложенных на юридическое лицо по договору, выполненными в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда государственным и общественным интересам».

Напомним, в апреле с сайта Гомельского областного исполнительного комитета исчезла информация об Эльвире Карницкой. Сперва речь шла о том, что она уволена «по соглашению сторон», но спустя несколько дней всплыла правда — в отношении нее возбуждено уголовное дело.