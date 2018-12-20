Наряд на корпоратив за 28 рублей. Ищем крутые и бюджетные образы в гомельских секонд хэндах вместе со стилистом!

В нашем обществе сложилось устойчивое мнение, что стильный образ — это всегда дорого. Но мы решили развеять этот миф и доказать, что стильный образ не зависит от размера вложенных в него средств, он базируется на хорошем качестве вещи и способности сочетать отдельные предметы одежды, чтобы создать целостный гармоничный образ.

«Сильные новости» вместе с имидж-стилистом и руководителем имидж-школы «FIA» Татьяной Лукомской докажет, что модные и недорогие образы легко можно подобрать и в секонд хенде. Для этого мы отправились в магазин «Мода Макс» на пр. Ленина 63 и собрали семь модных нарядов на корпоратив, в офис и на встречу с друзьями, цена которых не превышает в общем счете 70 рублей!





«Если говорить об актуальных цветах наряда для новогодней ночи, то моя основная рекомендация — подбирайте те оттенки, которые вам к лицу. Пусть выбранный вами цвет и не вписывается в модные тенденции, главное, чтобы он подчеркивал вашу природную красоту и свежесть лица. Вместе с тем, если говорить о колористических трендах, то сейчас очень популярны оттенки желтого цвета — горчица, охра, цвет шампанского, золото, лайм, а также палитра лиловых оттенков. Многие девушки для новогодних корпоративов и главного праздника года традиционно выберут наряд черного цвета. Так как черный цвет сам по себе безэмоционален, попробуйте добавить настроения в образ через игру фактур, асимметрию, необычный крой или интересные аксессуары.

Джинсы клеш, шифоновая блуза и полупальто (16 р. + 9 р. + 43 р. = 68 р)





Универсальный наряд, который подойдет под множество поводов. Этот наряд будет хорош и для офиса, и для более неформальных встреч с подругами или любимым мужчиной. Шифоновая блуза с бантом — вещь, актуальная уже не первый сезон, это своего рода неугасающая классика. В сочетании с джинсами, а не с традиционным костюмом с юбкой, комплект получается яркий и динамичный, и для молодой активной девушки это прекрасный вариант. Такой образ оставляет впечатление настроенности на работу и вместе с тем показывает девушку стильной и модной.





К слову, джинсы тоже весьма необычны: укороченная длина и расклешение от колена могут немного смутить гомельчанок. Для наших городских реалий это не очень распространенная модель, но она все больше набирает популярность и заслуженно завоевывает место в гардеробе модниц.

Очень интересно с этим комплектом смотрится укороченная шубка из искусственного меха, называемая в народе «шуба из Чебурашки». В тренде такой предмет верхней одежды уже не первый год, однако популярность его в Гомеле только-только начинается. С такой шубкой можно составить гораздо больше вариантов стильных нарядов, нежели с шубой из натурального меха. В качестве обуви к такому комплекту не рекомендую подбирать сапоги/ботильоны на шпильке, гораздо интереснее будут смотреться сапоги-казаки или ботинки в стиле милитари. Добавьте яркий объемный шарф, вязаную шапочку или кожаный берет — и вы точно привлечете внимание! Такие варианты одежды подходят не только для юных модниц, но и для девушек 35+.

Фото 3

Кстати, хотела бы отметить, что сегодня в стилистике категория возраста очень размыта. Нет больше жестких требований, когда считалось, что одни наряды подходят более молодым девушкам, а другие более взрослым. Стиль зависит не от календарного возраста, а от гармоничного, интересного внешнего вида, уместности образа и самоощущения женщины. Поэтому отнеситесь к формированию своих образов, как и увлекательной игре и не бойтесь экспериментировать!





Шерстяные горчичные шорты и шифоновая блуза (15 р. + 9 р. = 24 р.)

Фото 5

Та же шифоновая блуза, но уже немного в другом исполнении. Объемный бант, консервативный принт блузки прекрасно смотрятся в более молодежном образе. Шерстяные шорты модного оттенка горчицы в сочетании с плотными колготами и легкой блузой придают всему образу непосредственность юности и романтичность. Еще более интересный вариант получится, если добавить вместо черных колготок — бордовые или серые. В итоге, та же офисная блуза может отлично смотреться и в более хулиганском варианте. Идеально образ смотрится с грубыми ботинками, в то время как обувь на высоком каблуке добавит нотки сексапильности, которые в данном наряде смотрятся неуместно.





Платье с пайетками в золотом оттенке (28 р.)





Наступающий 2019 год по восточному календарю считается годом желтой земляной свиньи, поэтому многие стилисты рекомендуют использовать в одежде все оттенки желтого цвета. Несмотря на то, что именно этот цвет — фаворит последних трех лет, желтый идет далеко не каждой девушке. Холодные яркие тона подходят брюнеткам, а более мягкие оттенки идеальны для женщин славянской внешности. Наиболее оптимальный вариант для большинства колоритов внешности — золотистый оттенок. И нам удалось в магазине «Мода Макс» найти вариант, в котором совпали все актуальные направления!

Фото 8

Во-первых, пайетки идеально подходят для празднования Нового года (когда же еще блистать, как не в эту ночь года!), во-вторых, пайеточное полотно выполнено в оттенке под золото, в-третьих, еще один модный тренд — это открытая спина. Не рекомендую надевать к нему колготки телесного цвета в сочетании с туфлями. Лучше остановиться на двух вариантах: просто босоножки телесных оттенков или же наоборот — более плотные колготки, можно добавить в образ кожаные брюки. Яркое короткое платье с декольтированной спиной само по себе очень «говорящее», поэтому дополнительно не стоит оголяться. Помним о правиле: если мы открываем плечи/спину, то следует закрывать ноги.

Черный топ, шорты с пайетками и кардиган (12 р. + 7 р. + 17 р. = 36 р.)





Такой наряд можно смело надеть на корпоратив и привлечь к себе внимание гостей! Он достаточно лаконичный, но вместе с тем немного провокационный. Текстильный кардиган свободного кроя, топ с открытыми плечами и бантом, но вся изюминка образа — шорты с пайетками. Обращаю внимание, что такие шорты нужно надевать только с плотными колготками, иначе образ может выйти излишне откровенным и даже вульгарным. Кардиган закрывает плечи, создавая сдержанный, но очень интересный образ с точки зрения сочетания фактур. Через распахнутые полы видны пайеточные шорты, которые добавляют всему наряду праздничное настроение.





А после того, как на корпоративе разойдется руководство компании, можно снять кардиган и остаться в шортах и топе. Образ будет молодежный, игривый и стильный. Да, и вы будете кокеткой!

Зеленая бархатная юбка и полосатый свитер (12 р. + 24 р. = 36 р.)





Вот такой веселый наряд отлично подойдет для встречи с друзьями загородом. Если у вас с чувством юмора все в порядке, почему бы не попробовать хулиганский, и при этом еще более теплый вариант? В магазине «Мода макс» мы нашли вот такой зеленый джемпер с новогодней тематикой. Золотистые полоски напоминают мишуру, а маленькие помпоны — новогодние шарики или снежки. Весь этот образ можно сравнить с новогодней елкой, поэтому такой наряд хорош для девушки, которая может быть и ироничной, и веселой. Юбка из зеленого бархата в сочетании с низким ходом и плотными колготками придают всему образу простоту и стиль одновременно. Хоть образ и получился в стиле кэжуал, но в нем присутствуют нотки праздника и Нового года. Помним, что чем ниже каблук, тем более плотные должны быть колготки.





Принтованное платье в пол, бежевая куртка, джемпер и берет (15 р. + 27 р. +23 р. + 3 р. = 69 р.)





Очень легкое платье, выполненное в романтичном стиле. Мы видим широкую уплотненную линию талии, ассиметричные складки по линии груди и горловины и складки на юбке от талии. Девушка в таком образе будет напоминать милую тургеневскую барышню. А если мы дополним платье беретом (у нас берет с пайетками), то получим очень модный девичий стиль Bon Ton, а сам образ наполнится французским шармом.

Если надеть это платье вместе с ботильонами или туфлями и дополнить образ кожаной курткой в тон платью, то настроение будет весеннее и романтичное даже зимой!





Подобные платья хороши тем, что их можно носить как самостоятельную единицу весной и летом, а зимой сочетать их с теплыми джемперами и свитерами. Мы подобрали фактурный вязаный джемпер с большими плетеными косами и в тон основному цвету платья. Чтобы добавить структуры всему наряду и подчеркнуть талию нашей героини, добавили ремень кофейно-сливочного оттенка.





Обувь подойдет практически любая: от бежевых лодочек до черных грубых ботинок. Но стоит быть аккуратными с другими аксессуарами, важно не переборщить с акцентами. Такой образ универсален для любого возраста. Главное — оставаться в приподнятом настроении и не забывать улыбаться.





Бархатное черное платье и кардиган (10 р. + 17 р.= 27 р.)





Отличная альтернатива костюму в офисном стиле — это черное бархатное платье с жакетом. Несмотря на то, что бархат наиболее органично смотрится в вечерних образах, при удачном сочетании с повседневными вещами создаются классические офисные луки. В итоге, за счет текстильного кардигана в качестве второго слоя, у нас соблюдается нестрогий офисный дресс-код, и при этом получается достаточно свежий и стильный образ. Снимите жакет, распустите волосы, наденьте серьги и каблуки, и уже можно отправляться в ресторан!«





Итак, в магазинах сети «Мода Макс» (пр. Ленина 63 и ул. Советская 72) представлен огромный выбор одежды для женщин, мужчин, детей и подростков по очень приятным ценам! Мы подобрали несколько нарядов на корпоратив меньше чем за сорок рублей! При этом образы получились стильными и интересными.

Вместе с обычной одеждой в магазинах сети «Мода макс» представлены вещи категории «Люкс». Это практически новая одежда известных европейских и мировых брендов. Полное обновление товара во всех магазинах «Мода Макс» происходит один раз в неделю. В день нового поступления устанавливается максимальная стоимость за килограмм одежды — 38,90 рублей. А уже на следующий день цена килограмма равняется 34,90 рублям, потом — 27,90 и так далее, пока не достигнет своего минимума (за день до следующего обновления) — 6,90 рублей. Также действует система скидок!





В дни обновления товара выбор вещей особенно широкий и у вас есть все шансы не уйти с пустыми руками! Стильного вам Нового года и Рождества!