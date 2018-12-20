С начала декабря в Гомельской области изъято свыше 98 тыс. единиц пиротехники

В Гомельской области с начала декабря сотрудники милиции установили 16 фактов нарушения правил хранения либо реализации пиротехники. Из незаконного оборота изъято свыше 98 тыс. единиц фейерверков, петард и салютов, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Так, сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД Гомельского райисполкома в одном из магазинов агрогородка Еремино обнаружили около 16 тыс. единиц пиротехники. Товар хранился с нарушением установленных правил. Аналогичное нарушение выявлено и в одном из торговых павильонов Рогачева, где хранилось более 6,9 тыс. единиц фейерверков, петард и салютов.

На рынке «Давыдовском» в Гомеле свыше 8,6 тыс. единиц пиротехники хранились в помещении, где отсутствовала охранная сигнализация. В одном из магазинов Новобелицкого района областного центра выявлен факт хранения и реализации более 3,7 единиц праздничной продукции без соответствующих документов.

В УВД напоминают, что в соответствии со ст. 23.48 КоАП РБ нарушение правил хранения и использования пиротехнических изделий влечет предупреждение или штраф до 10 БВ (1 БВ — Br24,5). За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 БВ с конфискацией пиротехнических изделий. За нарушение законодательства о пожарной безопасности при хранении и реализации пиротехники в соответствии со ст. 23.56 КоАП РБ для физических лиц предусмотрен штраф до 30 БВ, а для юрлиц — до 200 БВ.

«Фейерверки и салюты должны храниться по установленным правилам. Чтобы в погоне за высокими продажами продавцы не игнорировали их, сотрудники милиции, МЧС и налоговой инспекции проводят регулярные проверки», — подчеркнул Юрий Пилькевич. В местах реализации пиротехники должны быть документы, наличие и правильность оформления которых проверяют сотрудники милиции.