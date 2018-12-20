«На Новый год для своей семьи я приготовлю канапе с ветчиной и говядину в тесте!» Что будут готовить на праздничный стол повара гомельских ресторанов?

«Сильные новости» совместно с онлайн сервисом по доставке еды mg-dostavka.by разработали серию новогодних и очень аппетитных материалов, в которых шеф-повара гомельских кафе и служб доставки расскажут, что они будут готовить на новогодний стол, а также поделятся простыми рецептами праздничных блюд. Приятного аппетита!

Мы уже рассказывали о новогоднем столе с японскими блюдами и рецептами свиных медальонов от поваров службы доставки еды Yummy, а также о фаршированных кальмарах и скумбрии на гриле от PIZZMAN. Сегодня о праздничном меню с канапе с ветчиной и говядиной в тесте рассказывает повар службы доставки пиццы и шаурмы Ривьера Кирилл Громыка.





«Обычно празднование Нового года мне приходится отмечать на работе, но именно в этом году я собираюсь встретить праздник в кругу своей семьи, в домашней обстановке. Я считаю Новый год семейным праздником, поэтому стараюсь сохранить традиционный вариант блюд. Для меня это время, когда можно вдоволь "облопаться" любимыми салатами "Оливье" и "Сельдь под шубой". Правда, с ними я немного экспериментирую. Например, салат "Оливье" я делаю с тигровыми креветками, а "Сельдь под шубой" с хлебцами из черного бородинского хлеба. В качестве нового блюда в этом году я планирую приготовить элегантные канапе с ветчиной и подать ко столу в качестве закуски.

Рецепт простой: ветчина — 12 тонких слайсов; сыр сливочный — 150 г; фета — 50 г; сметана — 2 ст. л.; орехи грецкие — 50 г; оливки без косточек — 24 шт.; петрушка — 5 веточек. Приготовление: в блендере измельчаем два вида сыра, сметану, орешки и несколько веточек зелени. Слайсы колбасы разрезаем на две части. На каждую выкладываем по одной чайной ложке начинки. Заворачиваем рулетом. На шпажку насаживаем маслину, петрушку и рулетик готов! Сразу подаем на стол.

Не менее привлекательная и легкая закуска канапе с салями. Вам потребуются: салями — 10 тонких слайсов; сыр сливочный — 100 г; маслины — 15 шт. Приготовление: тонкие, буквально просвечивающиеся ломтики салями обильно намазываем сливочным маслом. Заворачиваем в рулетик. На шпажку насаживаем маслину и протыкаем его ближе к краю. С другого края вставляем пустую зубочистку. Острым ножом разрезаем рулетик на две части и подравниваем по бокам. Проделываем так со всеми заготовками. Выкладываем закуску на сервировочное блюдо и отправляем на стол.





Нельзя обойтись без интересного рецепта на горячее. Горячее должно быть вкусным, необычным и желательно легким в приготовлении. Я буду готовить говядину в тесте.

Вам потребуются: говяжья вырезка — 1 кг; слоеное тесто — 500 г; грибы — 350 г; лук репчатый — 1 шт.; вино белое — 50 мл; масло растительное — 60 мл; горчица — 20 г; панировочные сухари — 25 г; яйцо куриное — 1 шт.; петрушка — по желанию; соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление: грибы мелко режем. Очищенный лук крошим. В сковороду наливаем масло (половину от порции, указанной в списке ингредиентов). В разогретое масло высыпаем лук и пассируем его. Добавляем к луку яйцо и жарим около четверти часа. Вливаем вино. Тушим до выпаривания жидкости. Добавляем к луку и грибам порубленную петрушку и панировочные сухари. Перемешиваем. Мясную вырезку промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Натираем специями и обжариваем говядину со всех сторон в растительном масле до румяной корочки. На слегка остывшее мясо намазываем горчицу. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно три-пять мм. Выкладываем половину массы из грибов, лука и панировочных сухариков. На овощную «подушку» кладем мясо и покрываем его оставшимися грибами. Тщательно закрепляем края теста. Смазываем слегка взбитым яйцом. Вилкой делаем несколько проколов, сквозь которые будет выходить пар. Отправляем в духовку, прогретую предварительно до 190 градусов, на час. Отличным дополнением к такому блюду станут свежие или приготовленные на гриле овощи.

Приятного аппетита и счастливого Нового года!»

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