Пара за 3$. В Гомеле разыскивают женщину, которая рассчиталась на рынке за сапоги российской двухсоткой

В Гомеле на Центральном рынке жертвой мошенницы стала продавец обуви. Радость от успешной сделки была недолгой: она поздно поняла, что вместо 200 бел. рублей покупательница дала ей 200 рос. рублей.

Как сообщили в УВД, девушка выбрала сапоги, расплатилась купюрой в 200 рос.руб. (это 6,4 бел. руб. в эквиваленте) и получила сдачу 50 р.

Недолго девушка будет радоваться обновкам, ведь уже сейчас ее разыскивает милиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».