В Минске несовершеннолетний гомельчанин вырвал сумку из рук пенсионерки и скрылся, его задержали

  • 20 декабря 2018, 11:29
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В Минске 17-летний гомельчанин, проводя время с друзьями, решил разжиться легкими деньгами. Однако план его не сработал: попытка присвоить чужое может обернуться для него сроком.

71-летняя минчанка шла по улице, когда неизвестный парень выхватил у нее из рук сумку. Не учли юные преступники, что поблизости были свидетели, запомнившие марку авто, на которой те скрылись, сообщили в УВД Минского горисполкома. С помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого и наведались к нему в «гости».

Подросток задержан. За грабеж ему придется отвечать по всей строгости закона: ему грозит до 4 лет тюрьмы.




gomel.today
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Места: Гомель (24341), Минск (6137)

Метки: Криминал (11128)

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