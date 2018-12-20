В Минске несовершеннолетний гомельчанин вырвал сумку из рук пенсионерки и скрылся, его задержали

В Минске 17-летний гомельчанин, проводя время с друзьями, решил разжиться легкими деньгами. Однако план его не сработал: попытка присвоить чужое может обернуться для него сроком.

71-летняя минчанка шла по улице, когда неизвестный парень выхватил у нее из рук сумку. Не учли юные преступники, что поблизости были свидетели, запомнившие марку авто, на которой те скрылись, сообщили в УВД Минского горисполкома. С помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого и наведались к нему в «гости».

Подросток задержан. За грабеж ему придется отвечать по всей строгости закона: ему грозит до 4 лет тюрьмы.