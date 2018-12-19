«Цветы друг другу мы не дарим». Откровенный рассказ о том, где в Гомеле знакомятся и куда ходят на первое свидание гей-пары

Взаимная симпатия, цветы и приглашение на свидание в кафе, потом объятия под подъездом и, наконец-то, первый поцелуй. После — романтическая прогулка под ручки по парку. Классический сценарий большинства отношений. А что делать, если ни ты, ни твой партнер не может открыто выражать свои чувства на публику? Откровенное интервью с Александром, который рассказал, как в Гомеле знакомятся геи.

Александру 30 лет, высшее образование, хорошая должность, квартира. Это то, что видят окружающие. Свою сексуальную ориентацию он тщательно скрывает от посторонних глаз. Рассказать о гей-знакомствах его спровоцировал вопрос коллеги, заданный в рабочей курилке то ли в шутку, то ли всерьез: «А что, правда, в Гомеле существуют геи?». Что ж, бессмысленно надеяться, что Гомель окажется единственным городом в мире, где нет гомосексуалов. Просто скрываться от всех подряд для них стало такой же привычкой, как чистить зубы по утрам.

— Так есть в Гомеле однополые отношения?

— Есть, и в достаточно большом количестве. По разным данным статистики, каждый 10-й или каждый 20-й — человек с нетрадиционной ориентацией, а опыт однополых сексуальных отношений в качестве эксперимента, особенно в молодом, студенческом возрасте, еще выше. Чаще всего знакомства проходят в Интернете. Есть тематические сайты, форумы, сообщества в соцсетях и даже отдельные соцсети и приложения для знакомств. Есть еще фактор знакомства в общих компаниях. Для больших городов характерны знакомства в тематических клубах или на отдельных закрытых вечеринках. Насколько мне известно, в Гомеле такие проводились, но давно. И это были единичные случаи. Есть поговорка: один твой друг — гей. Так что нас гораздо больше, чем все думают. Возможно, кто-то рядом (парень или девушка) нетрадиционной ориентации, просто вы об этом не знаете.

— Легко ли найти партнёра для жизни? Или для секса проще?

— Партнера, как мне кажется, найти не менее сложно, чем в традиционных отношениях. В принципе, партнеров для секса ищет большое количество людей. Хотя, мне кажется, для традиционных отношений это тоже актуально. Отношения — это тяжело и нужно работать над ними. Просто секс — это просто секс, удовлетворение определенных потребностей.

— Как и где проходят свидания в однополых отношениях?

— Свидания есть, по сути своей они ничем не отличаются от гетеросексуальных. Прогулки, кофе в кафешке. Но чаще всего сразу у кого-то дома за закрытой дверью — так проще расслабиться и быть собой. И цветы мы друг другу не дарим (смеется). Я не встречал случаев, чтобы парни дарили друг другу цветы, про девушек не знаю. Поцелуи, свечи, кино и «обнимашки» — да, конечно. Хотя я знаю людей, которые не целуются, в общем. Свои места для свиданий и знакомств есть. Но это может быть и общественный парк, или площадь. Насколько мне известно, в Гомеле нет клубов для ЛГБТ-сообщества. В Минске есть, но я туда не ездил.





— Есть ли страх нарваться на «натуралов», которые просто хотят повеселиться. Был ли такой опыт?

— Страх нарваться на «натуралов» есть, но скорее не из-за того, что могут просто повеселиться, а из-за гомофобии, чтобы не случилось чего-то плохого, как избиения или издевательства. На этот счет есть даже некоторые, в принципе, общепринятые правила первых свиданий. Опыта такого не было, но многие слышали про хулиганство в Гомеле, когда людей обливали зеленкой.

— Как скрывать отношения?

— Самый очевидный вариант — не рассказывать о них. Встречи только дома. Стараться не посещать людных мест и не показывать, что вы вместе. На самом деле это нелегко. Мне бы тоже хотелось подержаться за руки, поцеловать на прощание, когда провожаешь человека. Поэтому прощание проходит в два этапа, так сказать. Сначала дома как этого хочется, а потом официальное рукопожатие на людях.

— Что злит по отношению к «нетрадиционным» парам?

— В целом отношение к гей-сообществу. Непонимание, что это не выбор человека, ты таким уже рождаешься. Веселят теории о перевоспитании, наставлении на путь истинный. Недавно слышал, что представитель РПЦ утверждал, что церковь может исправить гея. Удачи им!

— Были ли случаи открытой гомофобии?

— Самый явный и громкий — это хулиганы с зеленкой. Если говорить в отношении меня, то я не сталкивался, ведь я не могу назвать себя открытым геем. Я «натуральной» внешности, мне не присуща манерность в общении и поведении, так что не думаю, что многие люди видят во мне гея.

— Меняется ли наше общество в лучшую сторону по отношению к однополым парам?

— Не факт, что в современной Беларуси такое происходит. Люди не готовы принять «других». До тех пор, пока с «голубых экранов» в Беларуси власть не начнет высказываться в поддержку, ситуация не будет меняться. У нас же люди верят новостям из телевизора, там же только правду говорят. Иметь открытый статус на постсоветском пространстве чревато агрессивной гомофобией.

— Как ты видишь свою жизнь через 10 лет?

— Это очень большой срок. Я не представляю свою жизнь даже через год. Но очень хочется, чтобы тебя ждали, когда ты возвращаешься домой. Вот хочется. И желательно раньше, чем через 10 лет.