Что известно о Mrs. Belarus Globe 2018 гомельчанке Ксении Анапреенко — фото

Белоруска Ксения Анапреенко представляла нашу страну на международном конкурсе красоты «Миссис Земной шар» — Mrs. Globe, который прошел в начале декабря в китайском городе Шэньчжэнь.

Ксения Анапреенко, завоевавшая титул Mrs. Belarus Globe 2018 на международном конкурсе красоты, рассказал о себе и о своем достижении во время видеомоста Минск — Москва — Таллинн — Новороссийск в МПЦ Sputnik Беларусь.

Как проходил конкурс Mrs. Globe

Конкурс «Миссис Земной шар» — Mrs. Globe для Ксении начался задолго до поездки в Шэньчжэнь с того момента, как ее выбрали и наделили полномочиями представлять свою страну.

«С этого момента ты в конкурсе, начинается твоя прямая, от которой зависит твой успех, твое выступление. Я очень серьезно подошла к конкурсу, выложилась по полной. И когда я уже ехала, я была спокойна, я понимала, что я сделала все что могла. Приехав туда, я расслабилась и получала удовольствие», — рассказала белорусская красавица.





Девушка, как и все остальные участницы, везла с собой несколько чемоданов платьев на все конкурсные дни.

«Не буду скромничать и скажу, что все мои наряды были один краше другого. Постоянно я получала комплименты, особенно от американских девушек. Это было особенно ценно, потому что их трудно чем-то удивить», — поделилась Ксения Анапреенко.

Национальный костюм для нее создала известный белорусский дизайнер Юлия Латушкина, которая одевала олимпийскую сборную.

«Мой национальный костюм всех удивил, он назывался „Белорусский лебедь“. Комментарии были такие, что национальный костюм может быть в тренде, может быть модным», — с гордостью отметила участница конкурса красоты.





В Беларуси Ксению поддерживал муж и 5-летний сын Алексей.

«Родные и близкие были за меня рады. Мы постоянно были на связи. Но на самом деле на связь с родными времени оставалось мало, на сон времени не было», — призналась она.

Девушка подчеркнула, что Национальная школа красоты и победительница Mrs. Globe 2017 Светлана Кузнецова очень помогли ей в подготовке.

«Вся информация от Светланы была очень ценна, потому что она является победительницей, и все девушки, которых отправляют на конкурсы, все впитывают, как губка, потому что хотят так же», — пояснила Mrs. Belarus Globe 2018.

Все спрашивают Ксению, в чем секрет успеха на конкурсе.

«На самом деле секретов нет, надо просто стараться и идти к своей цели, несмотря ни на что. Сдаваться не нужно, это касается всего, и далеко не конкурсов красоты», — убеждена она.

В целом конкурс произвел на красавицу очень хорошее впечатление. «Очень красиво все. В одном месте собрано много девушек разных национальностей. Нигде больше такого не увидишь, это колоссальный опыт», — сказала Ксения Анапреенко.

Жизнь после конкурса

Ксения утверждает, что ее жизнь после конкурса почти не изменилась.

«Я вернулась в семью, я — мама, супруга. Дома я остаюсь все той же Ксенией. Понятно, что в стране встречали, постоянно зовут на какие-то передачи, на радио», — отметила она.





Девушка убеждена, что, независимо от наличия короны, она дома такая же мама, такая же жена, как и миллионы других женщин.

«Муж, безусловно, очень гордится. Даже больше скажу: он, наверное, участия в этом конкурсе хотел больше меня. Я считаю, что мужчина должен разделять интересы жены, ее какие-то новые начала, помогать и всячески поддерживать», — подчеркнула белорусская красавица.



Фото: @ksy_anapreenko



Сейчас Ксении Анапреенко всего 25 лет, у нее большие планы на жизнь и много целей.

«В городе Гомеле мы занимаемся благотворительностью. Мы спонсируем строительство церкви, делаем очень благое дело. Я очень счастлива, что мы имеем возможность быть причастными к такому делу. Церковь в честь святых Надежды, Веры и Любви и матери их Софии», — рассказала Mrs. Belarus Globe 2018.

Также она активно участвует в жизни своего города, а теперь уже и страны, и планирует заниматься этим и в дальнейшем.