Финансовая милиция разыскивает гомельчанина, который должен банку миллион долларов

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области разыскивает Александра Леонидовича Ганакова, 19 апреля 1964 года рождения.

Уроженец Гомеля объявлен в межгосударственный розыск за совершение преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. В отношении директора частной фирмы возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, Александр Ганаков в 2014 году взял кредит в банке для приобретения автотранспорта. Его фирма оказывала услуги по грузоперевозкам. В последующие годы открыл еще несколько кредитных линий для финансирования своей текущей деятельности. Также подделывал документы и после предоставлял их в банк.

Общая сумма не выплаченных по кредитам долгов составляет около миллиона долларов.

Внимание. УДФР просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, сообщить по адресу: г. Гомель, проезд Интернациональный, д. 13. по телефонам: 33-93-09, 33-93-12 либо в ближайший отдел внутренних дел. Анонимность гарантируется.

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