Бывшего налоговика из Гомеля отправили за решетку за взятки

Бывший начальник налоговой инспекции по Советскому району Гомеля признан виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, сообщили в Гомельском областном суде.

Сегодня суд высшей инстанции рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего налоговика, который обжаловал приговор суда Железнодорожного района Гомеля от 12 октября 2018. Тогда он был приговорен по совокупности совершенных преступлений к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

«Апелляционный протест и апелляционная жалоба обвиняемого оставлены без удовлетворения, приговор без изменений, и он вступил в законную силу», — сообщили Sputnik в среду в суде.

Там напомнили, что бывшему начальнику районной налоговой инспекции было предъявлено обвинение в получении взяток (ст. 430) и превышении служебных полномочий (ст. 426). На основании ч.3 ст.426 ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, на основании ч.3 ст.430 УК — лишение свободы на срок 5 лет. Суд также применил к нему конфискацию всего имущества и запретил занимать определенные должности в течение 4 лет. Виновный в коррупционных преступлениях будут отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима.

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе обысков по месту жительства и работы обвиняемого обнаружены и изъяты дорогостоящие часы и ручки, алкогольные напитки в подарочных упаковках, слитки из драгоценных металлов и другое имущество.