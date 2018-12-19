Милиция и таможня накрыли банду фальшивомонетчиков. Гомельский СК возбудил два уголовных дела — фотофакт

  • 19 декабря 2018, 15:31
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Оперативники месяц следили за подозреваемыми в Гомельской и Брестской областях и городе Минске.


В результате совместной операции правоохранителей и таможенников перекрыт канал ввоза фальшивых долларов США из Украины, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Задержаны два жителя Минска и Бреста. Гомельский городской отдел СК возбудил два уголовных дела. Изъяты 19,5 тысяч поддельных долларов США.





gomel.today
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Места: Гомель (24334), Брест (851), Минск (6134)

Метки: Криминал (11123)

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