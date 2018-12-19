Милиция и таможня накрыли банду фальшивомонетчиков. Гомельский СК возбудил два уголовных дела — фотофакт

21 Трамп объявил о разгроме ИГИЛ и выводе американских войск из Сирии США начали подготовку к «немедленному» выводу войск из Сирии, сообщают The Wall Street Journal и другие СМИ со ссылкой на источники. Когда именно будет начат вывод войск, неиз...

275 С 23 декабря покупатели смогут вернуть товар в магазин только с упаковкой 23 декабря в Беларуси вступит в силу новый закон о защите прав потребителей. Отныне покупателям придется сохранять упаковку от приобретенного товара, если они захотят в б...

109 В России задержали белоруса: ему отдавали машины на ремонт, а он их продавал на запчасти На одной из СТО в российском Подмосковье 19 декабря задержали 29-летнего белоруса. Он числится в международном розыске за махинации с чужими машинами, сообщает ...

113 «По 30 кг конфет на сироту». Какой должна быть благотворительность перед Новым годом и не только По результатам прошлого года в рейтинге стран мира по индексу благотворительности — Charities Aid Formation: The World Giving Index 2017 — Беларусь продемонстрировала одинаков...

274 «По пьяни подарил квартиру незнакомому человеку». Как в Беларуси становятся бомжами На старости лет минчанин Руслан Гулько, заработавший трудовую пенсию на ОАО «Интеграл», стал бомжом и может потерять средства к существованию....