На гомельчанина, пошутившего о бомбе в аэропорту Сургута, завели уголовное дело

  • 19 декабря 2018, 13:59
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В понедельник утром 33-летний гомельчанин намеревался вылететь из Сургута домой, однако пришлось задержаться. Помешало — чувство юмора: в аэропорте он сообщил сотруднику безопасности о бомбе в своем багаже.

Инцидент произошел примерно в 4 утра. Сразу же началась проверка: досмотр с собакой и обследование сумки, сообщает Оnliner.by. Бомбу не нашли, зато выяснили, что мужчина был выпившим — в его крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. В лучшем случае гомельчанин отделается штрафом. Однако сумма немалая — штраф может доходить до миллиона рублей.




gomel.today
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Места: Гомель (24334), Сургут (6)

Метки: Криминал (11123)

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