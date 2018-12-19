На гомельчанина, пошутившего о бомбе в аэропорту Сургута, завели уголовное дело

В понедельник утром 33-летний гомельчанин намеревался вылететь из Сургута домой, однако пришлось задержаться. Помешало — чувство юмора: в аэропорте он сообщил сотруднику безопасности о бомбе в своем багаже.

Инцидент произошел примерно в 4 утра. Сразу же началась проверка: досмотр с собакой и обследование сумки, сообщает Оnliner.by. Бомбу не нашли, зато выяснили, что мужчина был выпившим — в его крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. В лучшем случае гомельчанин отделается штрафом. Однако сумма немалая — штраф может доходить до миллиона рублей.