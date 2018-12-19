Откуда «пересортица» и бестоварные накладные? В Гомеле продолжается суд о возмещении ущерба заводу «Радамир» в размере $130 тыс.

В суде Центрального района продолжаются судебные слушания по гражданскому делу о возмещении ущерба в размере 263 тысяч рублей «Гомельскому ликеро-водочному заводу «Радамир». На последнем заседание выслушали пояснения свидетелей — бухгалтера завода и бывшую продавщицу фирменного магазина.

Напомним, в конце 2017 года после проведения инвентаризации на складах хранения продукции завода обнаружилась недостача в 47 тысяч бутылок водки. На уже бывших сотрудников завода было заведено уголовное дело. Завод оценил ущерб в размере 263 тысяч рублей. На данный момент следствие не смогло точно установить, каким образом водка исчезла со складов предприятия, дело приостановлено.

Тем не менее, 29 ноября ОАО «Радамир» подал гражданский иск о возмещении материального вреда. На повторном предварительном заседании представитель истца уточнил сроки образования недостачи — с 11 мая по 21 ноября 2017 года. Но ответчицы, бывшие сотрудницы предприятия, настаивают, что им было известно о недостаче уже в 2013 году. Также они ходатайствовали, чтобы к судебным разбирательствам были привлечены все сотрудники, подписавшие договор о материальной ответственности.

На очередном судебном заседании планировалось выслушать четырех свидетелей, но явились только двое — бухгалтер завода и бывшая продавщица фирменного магазина, которая работала в период образования недостачи. Как и на предыдущих заседаниях суда, сторона ответчиков пытается доказать, что недостача образовалась не по их вине, а из-за так называемой «пересортицы», когда пустые фуры перемещались между складами, но с товарными накладными.

Сторона истца предоставила суду запрашиваемые ранее товарные накладные, которые были оформлены для перемещения товара между складами на улицах 2-ая Гражданская и Войсковая. Непосредственно во время судебного слушания, ответчицы нашли минимум два документа, которые, по их словам, на самом деле были сделаны без передвижения продукции между складами. Общая сумма по двум накладным составляет больше 86 тысяч рублей. Но это не вся сумма ущерба, которую определил завод. По словам ответчиц, таких накладных может быть больше.

В своих пояснениях ведущий бухгалтер завода «Радамир» рассказала, что товарные накладные сдаются каждые 2-3 дня, а отчеты делаются ежемесячно, и до ноября 2017 года никаких проблем с документами не возникало. На следующее судебное заседание по ходатайству стороны ответчиков будут предоставлены для ознакомления все товарные накладные за 2016 год.

Также в суде были выслушаны пояснения бывшей продавщицы фирменного магазина, которая не подтвердила версию одной из ответчиц, что та погашала недостачу через магазин. По ее словам, таких случаев было немного, и количество бутылок, которые отправлялись в магазин, не превышало количество 10 штук за раз.

На следующее судебное заседание, которое пройдет в субботу 21 декабря, по ходатайству стороны ответчиков приглашены еще несколько свидетелей. Это водитель, который, по их словам, может подтвердить, что фуры между складами следовали пустые, и заведующая складом, которая отгружала бестоварные накладные.

По ходатайству стороны истца в качестве свидетелей для пояснений вызван инженер-программист, работающий на заводе с 2010 года, и представитель налоговой, который может рассказать о результатах проверки.

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