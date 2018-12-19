В Гомеле Ford сбил на переходе мужчину, пешеход в реанимации

  • 19 декабря 2018, 12:05
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Вчера утром на Объездной Ford Focus сбил 30-летнего пешехода.

Авария произошла примерно в 7.20. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда 41-летний водитель сбил его.

Пешеход получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение, сообщили в УВД.





gomel.today
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