Еще больше колец. В Гомеле утвердили программу по повышению безопасности дорожного движения

Гомельский горисполком утвердил новую программу по повышению безопасности дорожного движения, пишет городской журнал «Белка».

Такие программы городская власть рассматривает и принимает ежегодно, но реализовывать их удается не в полной мере — из-за нехватки средств.

В новую из прошлогодней переписали ровно половину из запланированных 28 мероприятий. В основном, это инженерно-технические решения для укрепления безопасности.

ГАИ уже не впервые предлагает устроить кольцевые перекрестки на Солнечной и Мазурова в районе пересечения с Восточным обходом, а также на съезде с Сельмашевского путепровода к улице Полесской. Прописано, что эти мероприятия будут выполняться при определении источника финансирования.





Другие пункты менее затратны: например, устройство турникетов напротив остановок общественного транспорта и у школ. Но адресов перечислено столько, что за один раз все не выполнишь, поэтому работа разбита на этапы. Так же, как и монтаж дополнительных светодиодных светильников над пешеходными переходами.

С оговоркой на наличие финансирования запланировано уширение проезжей части улиц Университетской и Чехова с устройством на них тротуаров. ГАИ предлагает конструктивно отделить пешие потоки от проезжей части также на улицах Рогового, Иверской, 50 лет «Гомсельмаша», Космической, а также построить тротуар вдоль местного проезда на улице Хмельницкого.

Планируется развивать и сеть велодорожек. Продолжат решать и парковочный вопрос. Автоинспекторы считают, что нужно построить площадку для отстоя автобусов и маршруток в районе конечной остановки «Медгородок», а также парковку для посетителей кожно-венерологического диспансера. Кроме этого парковочные места будут строить в районе универмага «Гомель».

По предложению ГАИ в следующем году могут установить на оживленных перекрестках и переходах камер видеофиксации нарушений. Чем больше выделят средств, тем больше этих приборов закупят. Перечень конкретных мест для установки камер будет зависеть от аварийности на этих участках.





Другие запланированные мероприятия финансирования не требуют и носят организационный характер. Это проведение контрольных рейдовых мероприятий, занятия со школьниками и тому подобные шаги по повышению культуры дорожного движения у жителей города. Они проводились и раньше, сейчас же будут совершенствоваться с внедрением новых форм работы.