Пьяный пассажир пошутил о бомбе в багаже и не смог улететь из Сургута в Гомель

33-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за неудачную шутку. Мужчина, который должен был вылететь ранним утром 17 декабря из Сургута в Гомель, заявил сотрудникам аэропорта, что в его багажной сумке находится бомба.

«Незамедлительно сотрудниками транспортной полиции и кинологом со служебной собакой сумка была обследована. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Неадекватный пассажир был доставлен в дежурную часть линейного отдела, а затем в медицинское учреждение, где проведенное освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службу уральского управления МВД на транспорте.

В отношении шутника возбуждено уголовное дело по заведомо ложному сообщению о якобы существующей угрозе. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.