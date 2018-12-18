Новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдёт 21 декабря в Гомеле

  • 18 декабря 2018, 17:11
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Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдёт 21 декабря в Новобелицком районе Гомеля.

Нарядные герои новогодних праздников в 15.00 начнут шествие от районного Центра культуры по улице Ильича и пройдут по кинотеатра «Мир». Здесь жителей города ожидает музыкальное театрализованное представление, на котором свои таланты представят коллективы предприятий и учреждений района. Всех участников праздника ожидают конкурсы и развлечения.




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