Стало известно, что нашли в телефоне у подростка, пришедшего на «Золотую шайбу» с ножами и топором. Он может быть поклонником Гитлера

Согласно неофициальной информации, в телефоне у подростка нашли многочисленные снимки, которые могут свидетельствовать о том, что юноша является поклонником Адольфа Гитлера.

Об этом пишет сегодня паблик «ЧП. Гомель». Согласно информации сообщества, в телефоне у подростка также найдены фотографии порезанной руки.





По сведениям, имеющимся у «Сильных новостей», при мониторинге профилей молодого человека в соцсе"width:414px;height:740px">



По сведениям, имеющимся у «Сильных новостей», при мониторинге профилей молодого человека в соцсетях следователи пришли к выводу, что он имеет опасные наклонности. Было выявлено членство в некоторых специфических сообществах. Мать, в свою очередь, заявила, что сын не впускал ее в свою комнату порядка двух лет.





Напомним, в субботу 15 декабря стало известно, что накануне, во время открытия детского хоккейного турнира «Золотая шайба» в гомельском Ледовом дворце был задержан учащийся одиннадцатого класса одной из школ города. При досмотре сотрудники ОМОН обнаружили при нем туристический топорик и два ножа с признаками охотничьего и боевого оружия — сейчас они на экспертизе. Позже в квартире у молодого человека, который проживает с матерью, прошел обыск, в ходе которого было изъято 24 патрона. В настоящий момент на него заведено уголовное дело за незаконный оборот боеприпасов.