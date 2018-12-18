Гомельчанин насмерть избил отца, полоснул ножом и ограбил приятеля. Ему вынесли приговор

Тяжелые события произошли в августе этого года. 32-летний гомельчанин, ранее лечившийся в ЛТП от хронического алкоголизма, жестоко избил отца в завязавшейся ссоре. Пострадавшему было нанесено не менее 13 ударов по различным частям тела.

Несмотря на то, что родному человеку было явно плохо, сын категорически запретил матери вызывать скорую помощь. Та, опасаясь его агрессивных действий по отношении себя, вынуждена была следовать требованию.

На второй день после произошедшего сын привел в квартиру приятеля, с которым они стали выпивать, а затем ссориться. Гнев гомельчанина уже перешел на друга, которого он также стал избивать и нанес не менее 10 ударов. Но и этого ему показалось мало. Мужчина воспользовался ножом, принял нападающую стойку и полоснул компаньона по животу, нанеся ему рану. Более того, он снял с него серебряную цепочку, часы, взял солнцезащитные очки.

Спустя два дня после жестокого нападения, скончался отец. Прибывшая скорая констатировала смерть пожилого человека от многочисленных тяжелых травм. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Агрессивного гомельчанина задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Беларуси: за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, приведшего по неосторожности к смерти пострадавшего и применение насилия, опасного для жизни потерпевшего, с целью завладения его имуществом (разбой).

— Суд признал обвиняемого виновным и по совокупности преступлений в качестве наказания определил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества. По решению суда по месту отбывания наказания гомельчанину предстоит пройти лечение от хронического алкоголизма и наркомании. Свою вину на судебном процессе он признал лишь частично, — рассказал старший помощник прокурора Гомеля Андрей Гонарт.

Приговор суда не вступил в силу.