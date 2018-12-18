После публикации на «СН» власти оперативно разобрались с «потопом» в доме № 20 на Катунина. Причина оказалась в том, что жильцы смывают в унитаз ветошь

Вчера «Сильные новости» писали о проблеме, с которой регулярно сталкиваются жильцы дома № 20 по улице Катунина. Чтобы попасть в свои квартиры, порой им приходится проходить целый квест на первом этаже подъезда.

Подъезд постоянно затапливает нечистотами из канализации. Соседи подозревали, что «дом старый и что-то там неправильно проведено», но причина оказалась в другом. После публикации «Сильных новостей» специальные службы оперативно устранили потоп и разобрались в ситуации. Как пишет газета «Гомельские ведомости», подъезд затапливает по вине самих жильцов, бросающих ветошь в унитазы. Старая система, труба которой уходит под лестницу, а не в подвал, не справляется с такой эксплуатацией. В результате все страдают — и не только из-за преграды на пути, но и от характерного запаха.



