Как идет строительство нового центра для детей-инвалидов в Гомеле?

Уже возведен первый этаж, продолжается сбор пожертвований.

В Новобелицком районе Гомеля продолжается строительство интегративного образовательно-терапевтического центра. Напомним, в «Детской деревне» для детей-инвалидов и молодых инвалидов ведется второй этап строительства. В новом Центре будут помогать не только воспитанникам «Детской деревни», но и тем ребятам с ограниченными возможностями, которые проживают в своих семьях. Здесь будут постоянно работать группа раннего развития, школа, мастерские, будет вестись работа с родителями и терапия. Это уникальный для Беларуси проект.





В декабре завершилось возведение первого этажа здания, положено перекрытие, началось строительство второго этажа, которое планируется окончить в январе. Одновременно идет изготовление элементов кровли. В запланированные сроки строители укладываются, рассказали Katolik.life в Благотворительной католической Миссии «Каритас-Милосердие», которая выступает заказчиком объекта.

— В процессе работ возникают определенные трудности. Например, в связи с ландшафтными условиями пришлось привозить 8 тыс. тонн земли, и еще необходимо завезти около 18 тыс. тонн. Сейчас ищем площадку, где можно было бы взять такие огромные объемы грунта. Чувствуем поддержку государства, его заинтересованность в объекте, находимся в постоянном сотрудничестве с Комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Строительство ведется благодаря финансированию многих иностранных спонсоров, но нам не обойтись и без помощи местных жертвователей. Каждая копейка на счету, вклад каждого важен для нас.

Перечислить свой взнос на строительство Центра для детей-инвалидов в Гомеле можно через инфокиоск, мобильный или интернет-банкинг, кассы банков.

Реквизиты БКМ «Каритас-Милосердие»:

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Общественные объединения > Помощь детям, взрослым > Каритас Милосердие Гомель

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