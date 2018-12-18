Гомельский цирк представил новое новогоднее шоу — видео

Накануне Нового Года Гомельский цирк подготовил для зрителей подарок. Яркое новогоднее шоу — «Волшебный эликсир Деда Мороза» собрал в эти выходные аншлаг.

Еще до третьего звонка в зрительном зале практически не осталось ни одного пустого места. Не удивительно, ведь новогоднее шоу — это всегда самые яркие и зрелищные номера. Руководство гомельского цирка всегда относилось серьезно к подбору программ и артистов. Этот раз не исключение. Около трех месяцев плодотворной работы подарили зрителям возможность увидеть лучших циркачей из таких стран, как Россия, Венгрия и, даже Франция. Под куполом гомельского цирка их таланты дополнили друг друга, подарив зрителям невероятное представление.

Чем на этот раз артисты удивят гомельчан, смотрите в видеосюжете ТРК «Гомель».



