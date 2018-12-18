В Беларуси появился телеканал, где показывают только новогодние передачи

Видеосервис VOKA запустил «Телеканал Деда Мороза» — сезонный ресурс для всей семьи, где 24 часа в сутки показывают только новогодние фильмы, мультфильмы и передачи. Канал появился в списке других телеканалов сервиса под символичным номером 12. Его программа будет доступна до 31 января 2019 года включительно.

«Телеканал Деда Мороза» — это единственный полностью новогодний ресурс на русском языке. Изначально он был ориентирован на детей, но позже адаптировался и под интересы взрослых. На нем показывают мультфильмы («Пингвиненок Пороро», «Маша и медведь»), художественные фильмы (классику Disney и новинки), кукольные представления и даже мастер-классы, например, по выпечке имбирных пряников. В 2015 году ресурс получил премии «Большая цифра» (как лучший развлекательный канал) и «Золотой луч» (как лучший специальный проект).

Первой площадкой в Беларуси, где в этом году запустили «Телеканал Деда Мороза», стал видеосервис VOKA. «Телеканал Деда Мороза» стал новогодним подарком для подписчиков VOKA ТВ и VOKA ТВ и MEGOGO, а также абонентов с домашним интернетом velcom, которые пользуются базовым и расширенным пакетами. Кстати, для новых пользователей VOKA любой пакет видеосервиса первые 7 дней доступен бесплатно.

Смотреть «Телеканал Деда Мороза» можно с любого устройства и в любое удобное время. С мобильного телефона или планшета — через специальное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS), с компьютера — через веб-версию на сайте voka.tv, на телевизоре — через ТВ-приставку или приложение Smart TV. Любую передачу телеканала можно будет поставить на паузу, отмотать на пару минут назад либо добавить в архив, чтобы вернуться к ней позже.