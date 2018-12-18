В Приборе Гомельского района милиционеры задержали на улице мужчину с краденым телевизором

Экипаж инспекторов ОГАИ Гомельского РОВД обратил внимание на трех мужчин, что-то бурно обсуждавших на улице Шоссейной деревни Прибор Гомельского района.

Как рассказала инспектор отделения по пропаганде и агитации ГАИ УВД облисполкома Наталья Хололеенко, внимание инспекторов привлек стоящий рядом телевизор. На вопрос сотрудников о происхождении телевизора граждане ответили, что техника принадлежит одному из мужчин, однако объяснить ситуацию этот мужчина не смог.

Инспекторы приняли решение доставить молодого человека вместе с телевизором в РОВД для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, 26-летний житель Гомеля похитил телевизор у 61-летнего мужчины, тоже гомельчанина. В отношении 26-летнего мужчины, который ранее был судим за грабеж, возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый задержан.