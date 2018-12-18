Квартира, машина, путешествия и благотворительность... Гомельчане рассказывают, куда бы они потратили крупный выигрыш в лотерею!

  • 18 декабря 2018, 09:14
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Совсем скоро наступит Новый год — пора чудес и настоящего волшебства, поэтому самое время ловить удачу за хвост!

Представьте: вы давно мечтали купить крутую машину, сделать ремонт в квартире или полететь отдохнуть на Мальдивы. Вы купили лотерейный билет и вам наконец-то прямо с небес свалилась удача! Вы выиграли крупную сумму денег, например, 30 000 $!

Наступает самое приятное — воплощение желаний! «Сильные новости» спросили гомельчан, о чем же они мечтают и чего хотят. Самые интересные и яркие ответы мы собрали в нашем видеосюжете. Смотрите, ответы вас удивят!




Евгения Крещук, Марина Дробышевская, На правах рекламы
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Места: Гомель (24311)

Метки: Общество (32607), Главное (6608), Реклама (348)

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