Квартира, машина, путешествия и благотворительность... Гомельчане рассказывают, куда бы они потратили крупный выигрыш в лотерею!

Совсем скоро наступит Новый год — пора чудес и настоящего волшебства, поэтому самое время ловить удачу за хвост!

Представьте: вы давно мечтали купить крутую машину, сделать ремонт в квартире или полететь отдохнуть на Мальдивы. Вы купили лотерейный билет и вам наконец-то прямо с небес свалилась удача! Вы выиграли крупную сумму денег, например, 30 000 $!

Наступает самое приятное — воплощение желаний! «Сильные новости» спросили гомельчан, о чем же они мечтают и чего хотят. Самые интересные и яркие ответы мы собрали в нашем видеосюжете. Смотрите, ответы вас удивят!