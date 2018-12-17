«Без жилета через две минуты будешь кормить то, что ловишь». Как гомельский ОСВОД уговаривает рыбаков и моржей еще пожить

«Если провалитесь, есть пять минут. Ну семь максимум, это если сердце выдержит», — осводовец протягивает нам оранжевый жилет со свистком. На лед после такого инструктажа не хочется. Да и где он, тот лед? За окном который день «каля нуля», и лишь по ночам подмораживает. Но во-о-он те неподвижные темные точки на белом — рыбаки на подмерзшем Соже — считают иначе. Наша цель — как-то добраться до них и, возможно, спасти.
Начальник Гомельской городской спасательной станции ОСВОДа Олег Криволуцкий недовольно морщится от промозглого беспощадного декабрьского ветра, устало отвечает на наши вопросы про статистику утонувших и спасенных на водах и отмахивается от предложений вспомнить «что-то из последнего». В этой теме он много лет. И уже столько всего сказано!.. Говорит, что многие рыбаки стали осторожнее, но и агрессивных становится больше.
— Почему?
— Ну мы активнее работаем, рейдов все больше, получается, что раздражаем их, мешаем наслаждаться отдыхом...
А перед нами уже не вода, а тонкий лед. Какое-то время катер еще справляется, но дальше не проехать, причаливаем к берегу. Теперь только пешком.
Справа — заводь Сожа, течения почти нет, а это значит, что лед первым делом появляется здесь. Рыбаки уже тут как тут.
У многих из них дорогая экипировка, рыболовные снасти, эхолоты и прочие модные примочки. Спасательного снаряжения нет ни у кого. Даже веревок.
— Да лед толстый — 8 см. Мы ж бурили лунки и там, и вон там... — психуют люди с мормышками.
— На улице плюсовая температура, и лед не может быть прочным. Провалитесь — даже сообразить не успеете, — упорно и ласково, как детсадовцам, говорит Криволуцкий.
— Лед толстый! — не сдаются рыбаки.
— Лед рыхлый! — настаивает спасатель. — Была оттепель, вы понимаете? Здесь промоины, а на вас ни на ком ни жилета, ни веревки, ни зацепов.
— Да тут все проверено, видишь — исхожено везде.
— В одном месте лед 8 см, а через метр уже три, — терпеливо продолжает осводовец.
— Да я выскочу, если что!
— Да не выскочишь ты в этой одежде.
— Я рыбачу уже 20 лет. Думаешь, не проваливался? Выскакивал. Тем более что тут метра полтора глубина, ну два от силы.
На это у Криволуцкого есть свой контраргумент — краткая лекция на тему «Холодный шок и его последствия».
— И у нас такой случай был... Помню, один как-то провалился по пояс, сразу побелел, в ступор вошел, даже говорить не мог, еле вытащили, — заливисто хохочет рыбак. С ним, конечно, такого не случится.
— Неужели дорого стоит спасательный жилет? Тогда у нас хотя бы будет время вас спасти. Без жилета ведь уже через две минуты будете кормить то, что ловите.
— Так у меня есть.
— Где?
— Дома.
— Ну... Сколько сегодня поймал?
— Да плотва одна.
— Ну вот ответь нам и себе, стоит она такого риска?
— Да при чем тут рыба вообще?.. — наконец не выдерживает рыбак.
Моржи — еще одна головная боль осводовцев. Заплывают на глубину, лавируют между льдинами, ныряют — все это оправдывают ЗОЖем.
Екатерина, явно довольная собой, неспешно выходит из ледяного Сожа на такой же ледяной и пустынный берег: две недели не получалось вырваться на реку из-за домашних хлопот — и вот наконец-то!
— У меня, если долго не купаюсь, депрессия начинается, а как приду сюда — сразу все хорошо! — объясняет женщина.
— Ходите вы хотя бы парами, чтобы, чуть что, подстраховать было можно.
— Друзей зову, они не хотят. Да я сама чувствую свой организм.
— Сейчас вы чувствуете, а через минуту — уже без чувств в воде. А мы вас пока заметили, пока подплыли — поздно!
— Нельзя думать о плохом. Мысли материализуются, — обижается Екатерина.
— Недавно, помню, был случай. Пришел молодой парень. Не один, с матерью. Дал ей телефон: мол, поснимай, как я проплыву. Эффектно нырнул в прорубь — и не вышел, унесло под лед. Тоже вроде не было никаких плохих мыслей у него тогда, — вспоминает спасатель.
Молчим каждый о своем и направляемся вверх по течению, там еще одна заводь. История повторяется. Все ответы рыбаков словно под копирку.
— Давайте так, — теряет терпение Криволуцкий. — Я вас запомнил. Завтра вижу без жилетов — штрафую.
— Договорились, — облегченно вздыхают рыбаки и спешат к своим лункам.
Конечно, начальник станции бравирует. Выписать штраф он не может. Нет таких полномочий. К сожалению, Правила охраны жизни людей на водах работают только в присутствии милиции. Но к каждому осводовцу милиционера не приставишь. А к каждому рыбаку — осводовца. Да и штрафами, уверен специалист, ситуацию не исправить. В конце концов, рыбаки будут просто лучше прятаться — водоемов в области много.
— Людей нужно перевоспитывать. А то вон, видали — «о плохом думать нельзя», и все, она «в домике»! Ну некоторых все-таки, судя по статистике, получается: еще лет 10 назад тонуло по 200 человек в год, сейчас — в четыре раза меньше. Видимо, не зря работаем.
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