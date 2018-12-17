«Талака», «ВелоГомель», Coffee&Toast, «Сильные новости» и другие. В Гомеле пройдет масштабный форум, посвященный развитию города

23 декабря в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится ежегодный форум, посвященный развитию Гомеля и участию сообществ и медиа в данном процессе.

На мероприятии выступят 9 экспертов. Среди гостей руководители ГМКОО «Талака», ООО «ВелоГомель», портала «Сильные новости», сети кофеен Coffee&Toast, а также гости из Бреста и Минска — представители культурных, экологических организаций и другие.

Городской форум 2.0 — это повод познакомиться и обсудить, кто и как изменяет Гомель: «Город не может стать лучше без участия общественности. Именно небезразличное отношение сообществ и медиа к проблемам своего города позволяет делать его лучше. В этом году мы обсудим вопросы развития сообществ, создания культурных пространств, организацию PR кампаний, работы с людьми и для людей», — заявляют организаторы.

В рамках Городского форума состоится три панельные дискуссии:

— сообщества и пространства,

— городская среда,

— старые и новые медиа.

С подробной программой и спикерами можно познакомиться по ссылке: http://gorodforum2018.tilda.ws/

Организаторы и спикеры приглашают заинтересованных 23 декабря (воскресенье) с 14.40 до 19.30 в пространство «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж). Вход бесплатный, приоритет получают зарегистрированные гости: http://bit.ly/город_форум2018