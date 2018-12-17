«Начать занижать бордюры в Гомеле по заявкам 115.бел». Активисты собирают подписи под петицией к гомельским властям

Петицию инициировали гомельчане из «Гомельского чата конструктивных изменений», созданного после одного из «Городских собраний ГДФ».

Активисты обратили внимание, что с начала работы портала 115.бел в городе Гомеле было отправлено множество заявок о проблеме недоступности пешеходных переходов для маломобильных граждан. Множество людей сообщило о местах, где требуется устранить проблему высоких бордюров — в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью.

В ответ на многие заявки горожане получают отписки, власти информируют о недостаточном финансировании или просто игнорируют их. В этой связи небезразличные гомельчане составили отдельную петицию и просят разобраться с этой ситуацией.

Ознакомиться с полным текстом петиции и оставить свою подпись можно по ссылке.