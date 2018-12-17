Более 400 преступлений в Гомельской области в январе-ноябре помогли раскрыть камеры наблюдения

Функционирующие на объектах Гомельской области системы видеонаблюдения помогли раскрыть более 400 преступлений в январе-ноябре этого года, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев, передает корреспондент БелТА.

Начальник УВД констатировал, что за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го число раскрытых благодаря видеонаблюдению правонарушений увеличилось: 406 преступлений против 274.

Александр Васильев также отметил, что в настоящее время системами видеонаблюдения оснащены почти 3 тыс. объектов, где оборудование камерами является обязательным, это 78,6% от запланированного. Установка видеокамер в общественных местах является важной профилактической мерой, способствующей снижению преступности, добавил он.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник обратил внимание, что работу по оснащению системами видеонаблюдения объектов региона необходимо продолжить.