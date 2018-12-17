Фотофакт: между Мозырем и Калинковичами водитель перевернулся в кювет и погиб

  • 17 декабря 2018, 12:11
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Авария произошла 16 декабря около семи вечера.

Причина трагедии банальна — 77-летний водитель «Форд Фиеста» не справился с управлением, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Из-за погодных условий дорога сейчас коварна.





gomel.today
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Места: Мозырь (2113), Калинковичи (548)

Метки: Авто (6143), Происшествия (13546)

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