«Надоело переплывать через эту реку». Гомельчане жалуются на регулярные потопы в подъезде — фотофакт

Жители дома по улице Катунина, 20, вынуждены передвигаться по подъезду... по кирпичам. И это отнюдь не их странная прихоть или тренировка координации движения. В доме регулярно прорывает трубу, и вся канализация оказывается под ногами.

Жители первого подъезда уже не впервые сталкиваются с этой проблемой. Они регулярно обращаются в соответствующие службы, и ремонтники даже «пытаются что-то починить». Однако спустя некоторое время ситуация повторяется.





По словам местных жителей, проблема в том, что «дом старый и что-то там неправильно проведено». В чем конкретно ошибка, гомельчане не сообщают, но факт остается фактом: от жуткой вони в подъезде горожанам не спастись да и «реку», как бы не хотелось, а «переплывать» все равно придется.