«Надоело переплывать через эту реку». Гомельчане жалуются на регулярные потопы в подъезде — фотофакт
- 17 декабря 2018, 10:56
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