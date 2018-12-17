Из −5 в +30. Гомельский студент-программист рассказал о жаркой поездке на чемпионат в ОАЭ

Непередаваемые ощущения, когда ты попадаешь из −5 в +30. А чего стоит увидеть высоченные небоскребы и танцующие фонтаны в самом сердце Арабских Эмиратов, искупаться в тёплых водах Персидского залива и окунуться в мир ультрасовременных информационных технологий крупнейшего чемпионата рабочих профессий!

Студент факультета физики и информационных технологий Гомельского госуниверситета имени Ф. Скорины Александр Ковалев, представивший Беларусь в составе национальной команды на чемпионате WorldSkills Asia, рассказал, насколько горячей и впечатляющей была поездка в Абу-Даби.

Вне конкурса не значит вне конкуренции

Беларусь вместе с другими неазиатскими странами выступала на соревновании вне конкурса. Изначально наши участники не знали об этом, готовились очень серьезно. Новость о том, что с медальными ожиданиями придется распрощаться, они получили уже в Абу-Даби. По словам Александра, это его не расстроило — в первую очередь, он стремился проверить свои силы и оценить уровень соперников, с которыми придется состязаться в финале WorldSkills в Казани.

Задачи у представителей компетенции «сетевое и системное администрирование» были одинаковыми, конкуренция на конкурсной площадке зашкаливала — на кону стояли не столько медали, сколько звание лучшего в своей профессии.

Несколько часов максимального напряжения

Студент рассказал, что задания были разделены на три модуля: системное администрирование Windows, системное администрирование Linux и администрирование сетевого оборудования. Каждый из трех дней соревнования был очень напряженным и ответственным. Начиная с 9 утра ребята с головой уходили в работу на два с половиной часа, а после небольшого перерыва их вновь ожидало полуторачасовое погружение в виртуальное пространство. Затем наступала очередь экспертов — они проверяли и оценивали решенные программистами задачи.

— Большую поддержку в конкурсе мне оказал мой научный руководитель — доцент кафедры «Автоматизированные системы обработки информации» Андрей Воруев, — поделился Александр. — И хотя его помощь была вне площадки, так как во время конкурса общение со своим экспертом строго запрещалось, она позволила мне отбросить волнение и сосредоточиться на главном.

Абу-Даби восхищает!

Свободное время гомельчане провели за изучением города, наслаждаясь его неповторимым восточным колоритом.

— Абу-Даби — роскошный мегаполис с причудливыми небоскребами, широкими улицами и, к моему удивлению, обилием зелени. Улицы не предусмотрены для прогулок, пешеходных дорожек мало, люди в основном ездят на автомобилях, — рассказал Александр.

Парень поделился своими впечатлениями от посещения Лувра Абу-Даби, который был открыт в 2017 году. В коллекции этого художественного музея, созданного при поддержке парижского Лувра, — уникальные экспонаты различных эпох, в том числе картины Леонардо-да-Винчи, Пикассо, Мане, Гогена и др. Также его впечатлили роскошные виды вечернего мегаполиса — «все светится и сверкает, словно в арабской сказке»!

Яблоки под майонезом

Участники конкурса проживали в общежитии одного из учебных заведений в пригороде. Трехразовое питание, организованное по типу шведского стола, по отзывам студента, было великолепным:

— Я впервые попробовал восточную кухню. Богатство специй, букет ароматов, сладости, орехи, финики — эта еда для настоящих гурманов! Наверное, самым запоминающимся и непонятным блюдом стали яблоки под майонезом. Оказывается, это вкусно.

Ливень в пустыне

Персидский залив прекрасен — теплая вода, песчаный пляж с ракушками, совершенно прозрачная вода. Поездка в Эмираты стала для гомельского студента настоящим путешествием из зимы в лето.

Наиболее яркое впечатление Александра — довольно сильный ливень в пустыне, свидетелем которого он стал. Сложно сказать, было это естественным природным явлением или достижением научно-технической мысли. Ведь Абу-Даби славится не только богатыми запасами нефти и самыми высокими в мире небоскребами: здесь удалось реализовать удивительный эксперимент по созданию искусственных дождей.

Самое важное впереди...

Участие в конкурсе WorldSkills Asia-2018 позволило Александру приобрести колоссальный опыт, оценить свой уровень относительно соперников, начать серьезную подготовку к главному состязанию — мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет в следующем году в Казани. Студент представит Беларусь в составе национальной команды. Поездку поддержала компания Intervale.