Фотофакт: в Гомельском районе прошла показательная охота на копытного зверя

  • 17 декабря 2018, 09:45
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В Гомельском районе прошла показательная охота на копытных зверей, которая была организована Гомельской областной организационной структурой ОО «БООР» с целью демонстрации канонического проведения охоты и привлечения импорта услуг для российских охотников.












фото Сергея Холодилина, БелТА
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Места: Гомель (24303)

Метки: Общество (32587), Область (6310)

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